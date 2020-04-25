|Скорость ветра:
|7.9 м/с
|Восход солнца:
|05:46
|Заход солнца:
|19:54
|Температура завтра:
|+16 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:43
|Заход солнца:
|20:09
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.35 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.5 грн
Компания Google улучшила голосовому помощнику Google Assistant функцию, благодаря которой теперь устройство будет лучше распознавать голоса пользователей.
Об этом в блоге сообщила менеджер продукта Google Assistant Наташа Енсен.
— Настраивая Google Assistant, Вы можете выбрать Voice Match и научить голосового ассистента распознавать Ваш голос для того, чтобы Вы получали персонифицированные результаты, такие как напоминания в календаре или проигрывание любимой музыки, даже когда устройством пользуются другие люди дома, —написала Наташа Енсен.
По словам Йенсен, отныне пользователи должны говорить длинные фразы в Voice Match вроде «Окей, Google сыграй мой плейлист для тренировки» вместо простого «Окей, Google».
Это позволит голосовому помощнику лучше отличать голоса разных пользователей, которые живут в одном доме и одновременно пользуются Google Assistant.
Благодаря функции Voice Match до шести человек могут одновременно пользоваться устройством.
Отмечается, что сначала функция будет доступна на английском языке, а со временем она будет распространяться и на другие языки.
Обновленная функция в течение нескольких недель начнет появляться в Google Assistant.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов
Компания Google улучшила голосовому помощнику Google Assistant функцию, благодаря которой теперь устройство будет лучше распознавать голоса пользователей.
Об этом в блоге сообщила менеджер продукта Google Assistant Наташа Енсен.
— Настраивая Google Assistant, Вы можете выбрать Voice Match и научить голосового ассистента распознавать Ваш голос для того, чтобы Вы получали персонифицированные результаты, такие как напоминания в календаре или проигрывание любимой музыки, даже когда устройством пользуются другие люди дома, —написала Наташа Енсен.
По словам Йенсен, отныне пользователи должны говорить длинные фразы в Voice Match вроде «Окей, Google сыграй мой плейлист для тренировки» вместо простого «Окей, Google».
Это позволит голосовому помощнику лучше отличать голоса разных пользователей, которые живут в одном доме и одновременно пользуются Google Assistant.
Благодаря функции Voice Match до шести человек могут одновременно пользоваться устройством.
Отмечается, что сначала функция будет доступна на английском языке, а со временем она будет распространяться и на другие языки.
Обновленная функция в течение нескольких недель начнет появляться в Google Assistant.
Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.
|
Океан возможностей и немного про баржиНиколай Капацына
|
Мер Миколаєва у квітні став топ-спікером регіону про коронавірусКатерина Середа
|
Изменения в бюджет - для будущего и памятиТатьяна Демченко
|
Черная метка на красной бумаге. Как бесполезные идиоты из николаевского исполкома с предпринимателями борются.Максим Коваль
|
Пятьдесят оттенков серогоСергей Исаков
|
Разброд и шатаниеСтанислав Мартиросов