Компания Google улучшила голосовому помощнику Google Assistant функцию, благодаря которой теперь устройство будет лучше распознавать голоса пользователей.

Об этом в блоге сообщила менеджер продукта Google Assistant Наташа Енсен.

— Настраивая Google Assistant, Вы можете выбрать Voice Match и научить голосового ассистента распознавать Ваш голос для того, чтобы Вы получали персонифицированные результаты, такие как напоминания в календаре или проигрывание любимой музыки, даже когда устройством пользуются другие люди дома, —написала Наташа Енсен.

По словам Йенсен, отныне пользователи должны говорить длинные фразы в Voice Match вроде «Окей, Google сыграй мой плейлист для тренировки» вместо простого «Окей, Google».

Это позволит голосовому помощнику лучше отличать голоса разных пользователей, которые живут в одном доме и одновременно пользуются Google Assistant.

Благодаря функции Voice Match до шести человек могут одновременно пользоваться устройством.

Отмечается, что сначала функция будет доступна на английском языке, а со временем она будет распространяться и на другие языки.

Обновленная функция в течение нескольких недель начнет появляться в Google Assistant.

Напомним, компания Google поддержала информационную кампанию Министерства здравоохранения Украины по противодействию коронавирусу и выделила ведомству грант в размере 550 тысяч долларов.