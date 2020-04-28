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В больших городах Китая начинают открываться средние и старшие школы на фоне спада заболеваемости коронавирусом в стране.
Об этом сообщает ВВС.
— Ученики старших школ в городах Китая начинают возвращаться на учебу после вспышки коронавируса, — говорится в сообщении.
например, в школу возвращаются ученики средних и старших школ Шанхая, тогда как в Пекине позволили возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам.
В Ухане, откуда по всему миру распространилась инфекция, 6 мая должны открыться средние школы.
Учебные заведения в других частях Китая начали открываться несколько недель назад.
Существуют опасения по поводу возможной второй волны инфекции, поэтому мер социального дистанциирования в учебных заведениях по-прежнему строго придерживаются: студенты должны носить маски и сидеть на безопасном расстоянии друг от друга.
Сейчас в Китае зарегистрировано 82 830 случаев коронавируса, в частности 4633 смерти и 77474 человек выздоровели. За сегодня в стране было зафиксировано всего 3 случая COVID-19.
В стране число людей с коронавирусом, которые находятся в медицинских учреждениях, сократилось до 723 человек.
Напомним, китайские ученые заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.
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В больших городах Китая начинают открываться средние и старшие школы на фоне спада заболеваемости коронавирусом в стране.
Об этом сообщает ВВС.
— Ученики старших школ в городах Китая начинают возвращаться на учебу после вспышки коронавируса, — говорится в сообщении.
например, в школу возвращаются ученики средних и старших школ Шанхая, тогда как в Пекине позволили возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам.
В Ухане, откуда по всему миру распространилась инфекция, 6 мая должны открыться средние школы.
Учебные заведения в других частях Китая начали открываться несколько недель назад.
Существуют опасения по поводу возможной второй волны инфекции, поэтому мер социального дистанциирования в учебных заведениях по-прежнему строго придерживаются: студенты должны носить маски и сидеть на безопасном расстоянии друг от друга.
Сейчас в Китае зарегистрировано 82 830 случаев коронавируса, в частности 4633 смерти и 77474 человек выздоровели. За сегодня в стране было зафиксировано всего 3 случая COVID-19.
В стране число людей с коронавирусом, которые находятся в медицинских учреждениях, сократилось до 723 человек.
Напомним, китайские ученые заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.