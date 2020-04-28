Из-за эпидемии коронавируса в Румынии до сентября останутся закрытыми детские сады, школы и университеты.

Об этом говорится в заявлении президента Румынии Клауса Йоханниса, пишет Европейская правда.

По словам президента Румынии власти опасаются, что ученики принесут инфекцию в школу, или же наоборот со школы принесут домой.

— Существует большой риск, что ученики перенесут болезнь в школу, и существует большой риск того, что они перенесут болезнь из школы домой, - сказал Йоханнис, отметив, что учебный год закончится 12 июня.

До этого времени формы дистанционного обучения продолжатся, как и в последние недели.

Будет сделано исключение только для учеников, готовящихся сдавать экзамены: они смогут вернуться в школу между 2 и 12 июня, чтобы подготовиться к этим экзаменам. В классе будет максимум 10 учеников, и там они проведут только два-три часа.

— Мы должны очень хорошо понимать, что эпидемия еще не закончена. Я слышу от многих, что нам нужно отдохнуть, что погода хорошая и эпидемия все равно исчезнет. Мои дорогие, к сожалению, это не так! Вы видели по вчерашней статистике, более 400 новых случаев заражения. У нас сегодня более 300. Поэтому мы не можем говорить об ослаблении или замедлении этой эпидемии, к сожалению, - сказал Йоханнис.

С 15 мая в Румынии будет отменен ряд ограничений на передвижение граждан, однако ношение масок станет обязательным. По последним данным коронавирусом в Румынии заразились более 11 тысяч человек, более 500 умерли.

Отметим, что в больших городах Китая начинают открываться средние и старшие школы на фоне спада заболеваемости коронавирусом в стране.