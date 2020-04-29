Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием «Coronavirus. Explained».

Об этом сообщается на сайте сервиса.

— В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем, — говорится в описании сериала.

Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.

Ранее в Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.