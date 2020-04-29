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Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием «Coronavirus. Explained».
Об этом сообщается на сайте сервиса.
— В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем, — говорится в описании сериала.
Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.
Ранее в Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.
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Американская компания Netflix выпустила первый эпизод документального сериала о пандемии коронавируса Covid-19 под названием «Coronavirus. Explained».
Об этом сообщается на сайте сервиса.
— В 2020 году мир изменился. Этот тематический сериал исследует пандемию коронавируса, усилия для борьбы с ней и методы для управления ментальным здоровьем, — говорится в описании сериала.
Первый эпизод сериала вышел в эфир 26 апреля.
Ранее в Netflix заявили, что у них достаточно нового контента до конца карантина. Переносить премьеры, как это делают в Голливуде, компании не придется.