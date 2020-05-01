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В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления.
Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл, пишет DW.
Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы У желающих проголосовать будет два варианта: да или нет. Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.
Как уточняет новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.
В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать одной из первых стран в мире, где будет легализовано рекреационное употребление марихуаны. Первыми такие законы приняли Уругвай и Канада.
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В Новой Зеландии на 19 сентября 2020 года назначен общенародный референдум, на котором будет решаться вопрос о легализации продуктов каннабиса для рекреационного употребления.
Об этом в пятницу, 1 мая, сообщил министр юстиции страны Эндрю Литтл, пишет DW.
Одновременно в Новой Зеландии состоятся парламентские выборы У желающих проголосовать будет два варианта: да или нет. Законопроект о легализации и контроле предполагает, что употреблять продукты каннабиса можно будет с 20 лет, для импорта и экспорта семян или растений будет необходима лицензия. Медицинская конопля в стране уже была легализована в 2018 году.
Как уточняет новозеландский новостной портал Stuff, в случае легализации будет разрешено открыть "кофешопы" для продажи и употребления продуктов каннабиса, однако запрещена продажа соответствующих товаров с дизайном, ориентированном на молодежь и установлен четырехлетний срок лишения свободы за продажу каннабиса лицам моложе 20 лет.
В случае положительного решения на референдуме Новая Зеландия может стать одной из первых стран в мире, где будет легализовано рекреационное употребление марихуаны. Первыми такие законы приняли Уругвай и Канада.