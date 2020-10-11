Врач-реаниматолог Николаевской городской больницы № 1 Александр Бухарин просит волонтеров и небезразличных горожан закупить кислородные маски.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам медика, аппараты искусственной вентиляции легких не помогают, и больным необходимы кислородные маски. Также он попросил ускорить постройку кислородной станции.

— Вирус прёт, дальше будет веселее... Мест в стационарах все меньше, больных — все больше... Реально: ИВЛ аппараты не спасают! Прошу волонтеров, не равнодушных людей! Обеспечить стационары масками для высокопоточной кислородной поддержки и ускорить постройку кислородной станции в КНП «Николаевская городская больница № 1». Мы, медработники... Готовы стоять до конца... Помогите нам! — написал он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич возмутился тем, что руководство областного центра лечения инфекционных заболеваний отказывается передать необходимые городу 6 аппаратов ИВЛ.

В свою очередь, главврач «инфекционки» возмутилась, что в горздраве сейчас требуют вернуть аппараты ИВЛ.

Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский заявил, что дал 5 лишних аппаратов ИВЛ областной «инфекционке» и ранее договорился с главврачом Светланой Федоровой об их передаче в больницы Николаева.

Отметим, по состоянию на утро 11 октября в Николаевской области выявлено 340 новых случаев COVID-19, а показатель заболеваемости за последние две недели превысил норму более чем в пять раз.

В Украине за прошедшие сутки, 10 октября, подтвердили 4768 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на утро 10 октября в Николаевской области выявлен 301 новый случай коронавируса.

В пятницу, 9 октября, Кабинет Министров обновил деление на карантинные зоны в Украине. Николаев пока остается в «оранжевой» карантинной зоне. Также в нее из «желтой» зоны перешел Николаевсвкий район области.

Главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко говорит, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.