Семь членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который 25 сентября потерпел крушение недалеко Чугуева, посмертно наградили медалями «За образцовую службу Украине».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Сегодня за самоотверженное служение украинскому народу и образцовое выполнение служебного долга посмертно наградили медалью «За образцовую службу Украине» семерых членов экипажа военного самолета Ан-26Ш, который вечером 25 сентября потерпел крушение недалеко Чугуева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, государственные награды семьям погибших летчиков вручил начальник штаба — первый заместитель начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба полковник Андрей Бережной.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле Чугуева упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек.

Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом.

Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

7 октября в Николаеве прошла церемония прощания с военнослужащими, курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.