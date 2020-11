Сеть фаст-фуда McDonald's объявила, что в 2021 году представит серию McPlant — альтернативные бургеры и завтраки из растительного мяса. Ранее компания экспериментировала с использованием искусственного мяса в Канаде.

Об этом сообщает BBC.

В 2019 году McDonald's сотрудничал с производителем мяса на растительной основе Beyond Meat для того, чтобы запустить бургеры с искусственным мясом в Канаде. Тогда в производители выросла стоимость акций, сейчас же, после объявления McDonald's акции Beyond Meat сеть фаст-фудов не сделала, кто будет поставлять растительное мясо для новых бургеров. Но Beyond Meat заявили, что они принимают в этом участие.

Переход к растительному мясу объясняют беспокойством из-за влияния обычного мяса на здоровье, окружающую среду и благополучие животных. McDonald's относительно поздно начинает прибавлять в свое меню веганские блюда. Burger King уже более года продает веганский Impossible Burger. Примерно 70% всех продаж McDonald's составляют такие продукты, как «Биг Мак», «McNuggets» и картофель фри.

