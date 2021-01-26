В Великобритании уже более 6,5 млн человек прошли первую фазу вакцинацииот коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон в Twitter в понедельник, 25 января.

— Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются: более 6,5 млн человек уже получили первую дозу (вакцины – ред.), — написал Борис Джонсон.

При этом он поблагодарил «всех, кто внес вклад в это значительное достижение».

— Вместе мы победим вирус,— заявил Борис Джонсон.

Согласно данным статистического сайта Worlometer, c начала пандемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,66 млн человек, 98,5 тыс. пациентов скончались. Выздоровели более 1,6 млн человек.

Ранее Борис Джонсон заявил, что новый «британский» штамм коронавируса является не только более заразным, но и более смертельным.