Американская компания SpaceX отложила испытания девятого прототипа космического корабля Starship, который разрабатывается для полетов на Марс.

Трансляцию с места запуска вел канал NASASpaceflight.

Планировалось, что прототип Starship SN9 б стартует 25 января в период с 12:00 до 18:00 по местному времени (с 20:00 до 02:00 по Киеву) с площадки в Бока Чика, штат Техас. Корабль должен был достичь высоты около 12,5 километра и после проверки систем осуществить автоматическое приземление.

Однако в назначенное время запуск не состоялся — как отмечается, из-за порывов ветра до 50 км/час.

Следующее окно для возможного запуска, как ожидается, откроется во вторник, впрочем, официально дату и время испытания компания SpaceX пока не называет.

Накануне SpaceX осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.