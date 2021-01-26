За период локдауна, с 8 по 25 января, показатель заболеваемости коронавирусом в Николаевской области уменьшился на 28,9%.

Об этом свидетельствуют статистические данные, приведенные в статье НикВести «Цифры не врут? Как локдаун повлиял на COVID-статистику в Николаевской области».

Показатель заболеваемости является одним из ключевых критериев оценки ситуации по распространению коронавирусного заболевания. Он показывает количество новых случаев за последние 14 дней на 100 тысяч населения.

В декабре он превышал отметку в 500. Например, 2 декабря — 510,41, 3 декабря — 527,54, 22 декабря — 521,47, 23 — 519,51. К началу ужесточенного карантина, 8 января, Николаевская область вышла на цифру в 428,9 случаев. Постепенно показатель снижался и 25 января упал до 305,25. Еще раз отметим, что критерий охватывает период в две недели, поэтому цифра, которую мы получили на выходе из локдауна, демонстрирует ситуацию за 11-25 января.

Если говорить о суточном приросте, в декабре коронавирусные сводки по области ежедневно показывали по 400+ новых случаев.

К началу января цифры порядком уменьшились. В середине месяца мы получили резкий скачок до уровня декабря. С 13 по 15 января статистика снова показывала 400+ случаев. По логике, выявленные в этот период заболевания являются эхом новогодних каникул, поскольку инкубационный период COVID-19 составляет до 14 дней.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уже 1,197 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 25 января — почти 2,8 тысячи, рост по сравнению с днем ранее. При этом уже третью неделю подряд за сутки человек выздоравливает больше, чем заболело.