Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, отмечает, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети «Вконтакте», содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов.

Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности в Facebook.

— Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.). Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска, — сказано в сообщении.

Известно, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, основными из которых были жители Украины, Франции и Бразилии.

Сейчас это расширение заблокировано Google и Microsoft.

Напомним, в ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.