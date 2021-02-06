|Скорость ветра:
|2.9 м/с
|Восход солнца:
|07:10
|Заход солнца:
|17:01
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2.6 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:58
|Температура завтра:
|C°
Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, отмечает, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети «Вконтакте», содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности в Facebook.
— Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.). Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска, — сказано в сообщении.
Известно, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, основными из которых были жители Украины, Франции и Бразилии.
Сейчас это расширение заблокировано Google и Microsoft.
Напомним, в ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Национальный координационный центр кибербезопасности, который работает при Совете национальной безопасности и обороны, отмечает, что расширение VK Unblock, которое позволяло обходить блокировки российской социальной сети «Вконтакте», содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов.
Об этом сообщает Национальный координационный центр кибербезопасности в Facebook.
— Расширение VK Unblock для браузеров Chrome, Edge содержало вредоносный код для кражи данных аккаунтов Google (включая активность мобильных устройств, геолокацию и др.). Исследователи из компании Avast обнаружили, что указанное расширение, среди 28 других, содержало вредоносный код, который скрытно собирал персональные данные пользователей и по команде с управляющего сервера мог изменять информацию на веб-страницах, включая результаты поиска, — сказано в сообщении.
Известно, что такие вредоносные приложения установили более 3 млн пользователей, основными из которых были жители Украины, Франции и Бразилии.
Сейчас это расширение заблокировано Google и Microsoft.
Напомним, в ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может ввести новые санкции. Они будут касаться некоторых народных депутатов.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа