Житель Черниговской области нашел оригинальный, но незаконный способ почистить снег возле своего дома — он придумал убийство отчима, вызвал полицию и попросил ее расчистить дорогу.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в селе Грибовая Рудня, один из жителей которого был настолько недоволен тем, что снег у его дома не почистили, что придумал убийство. Он позвонил в полицию и заявил, что ударил отчима ножом в область грудной клетки и теперь тот не дышит.

Потенциальный убийца не стал рассказывать деталей преступления, лишь попросил направить к нему наряд полиции, а кроме этого — спецтехнику, объяснив, что из-за снега легковые автомобили к нему не доедут.

В итоге группа патрульных, прибывшая на вызов, выяснила, что мужчина никого не убивал, а просто недоволен тем, что у его доме не почистили снег, поэтому и придумал таким образом решить свою проблему.

На заявителя составили административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб, статья предусматривает штраф от 51 до 119 грн. Мы ни в коем случае не призываем повторять подобное, однако невозможно не отметить, что за 119 гривен снег возле вашего дома вряд ли кто почистит.

Напомним, что житель Киева подстрелил из травматического оружия своего знакомого, а после «заминировал» супермаркет в Николаеве. В полиции он рассказал, что хочет сесть в тюрьму, поскольку ему нужно выплачивать многочисленные долги по кредитам.