По состоянию на утро 15 февраля для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники действует ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 15 февраля, по информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен.

«По информации Службы автомобильных дорог в целях обеспечения эффективной работы дорожной снегоуборочной техники продолжает действовать ограничение движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта на отдельных участках дорог Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Ривненской областей», — говорится в сообщении.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечены более 1 тыс. 490 человек и 1 тыс. 153 единиц техники.

14 февраля дополнительно для расчистки дорог в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ривненской и Хмельницкой областях были привлечены 7 единиц тяжелой инженерной техники ГСЧС. Расчищены более 240 км автодорог.

Для мониторинга обстановки погодных условий и оказания помощи в Ивано-Франковской и Закарпатской областях на перевалах от ГСЧС продолжают дежурство 10 человек и 6 единиц техники.

Подразделения ГСЧС в течение суток высвободили из снежных заносов 373 транспортных средства (с начала непогоды высвобождены 2 тысяч 621 транспортное средство, в т.ч. 93 кареты «скорой» и 68 автобусов) и оказали помощь 795 людям (с начала непогоды около 5 тысячам 95 лицам).

От ГСЧС привлекались более 834 человек личного состава и 249 единиц техники (с начала непогоды более 4 тысячи 500 человек личного состава и 1 тысяча 347 единиц техники).

Координацию действий относительно транспортного сообщения осуществляют штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.