Вечером 20 февраля в Николаеве прошло традиционное шествие в память о погибших активистах во время Революции достоинства.

Об этом сообщила журналист Наталья Приходько.

Активисты, члены «Национального корпуса», «Правого сектора», участники боевых действий на Востоке, некоторые представители власти и небезразличные горожане прошли с флагами по Соборной.

В шествии приняли участие больше сотни человек. Сначала участники акции собрались на главной площади Николаева — там, где 7 лет назад проходили протесты против режима Януковича.

После колонна отправилась по улице Соборной, участники выкрикивали патриотические лозунги.

Напомним, что утром в субботу 20 февраля, в День Героев Небесной сотни, николаевцы почтили память погибших во время Евромайдана.