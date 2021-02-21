С церемониями возложения венков, высадкой деревьев и церковными службами итальянцы в воскресенье отметили годовщину первой известной смерти от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на агентство AP.

Города на севере Италии первыми пострадали от пандемии, в них первыми в Европе объявили локдаун. В воскресенье жители этих городов почтили память погибших в результате инфицирования коронавирусом.

У офиса Красного Креста в городе Кодоньо губернатор Ломбардии и мэр города присутствовали на церемонии открытия памятника жертвам COVID-19. Мемориал состоит из трех стальных колонн, которые олицетворяют устойчивость, общность и новое начало.

В северо-восточном городе Во в регионе Венето 21 февраля 2020 была зарегистрирована первая известная смерть от COVID-19 в Италии. Погибшим был 77-летний мужчина - кровельщик на пенсии, который любил играть в карты.

На мемориальной церемонии в Во чиновники посадили дерево и установили табличку с цитатой итальянского поэта Уго Фосколо: «Человек никогда не умирает, если есть кто-то, кто его помнит"».

Италия, где умерли около 95 500 человек, у которых был подтвержден вирус, занимает второе место в Европе по количеству жертв после Великобритании. Эксперты говорят, что вирус убил гораздо больше людей, которые никогда не тестировались.

В то время как первая волна инфекций в значительной мере охватила Ломбардию и другие северные регионы, вторая волна, начавшаяся осенью 2020 года, прокатилась по всей стране.

Число новых случаев заражения коронавирусом в Италии остается неизменно высоким, несмотря на множество ограничений на поездки между регионами, а в некоторых случаях и между городами.

Кроме того, в Италии были закрыты тренажерные залы, кинотеатры и театры, а рестораны и бары закрываются раньше — по всей стране действует комендантский час с 22:00 до 5:00 утра. Сейчас Италия подтвердила 2,8 миллиона случаев заражения коронавирусом.