В Сан-Франциско задержали девушку, отказавшуюся надеть защитную маску после того, как водитель Uber попросил ее об этом. Ее также подозревают в том, что она пыталась схватить телефон водителя и напала на него с перцовым баллончиком.

Инцидент произошел еще 7 марта, пишет hromadske.

32-летний водитель Субхакар Хадка должен был отвезти трех пассажирок. Он попросил их правильно надеть маски — то есть так, чтобы они прикрывали нос и рот. На записи камеры с видеорегистратора видно, что двое пассажирок снимают свои маски и кашляют на мужчину.

Затем одна из пассажирок пытается забрать телефон водителя, на что он отвечает: «Не трогай мои вещи». Та же пассажирка срывает с человека маску. Хадка отказался ехать, пока девушки не наденут маски. Пассажирки решили выйти, но одновременно одна из них пшикнула в водителя перцовым баллончиком, говорят в полиции.

An Uber driver was assaulted and coughed on by a maskless woman in San Francisco. He drove to a gas station so she could buy a mask. She refused, then began yelling. The attack was caught on his dashcam video. pic.twitter.com/SASeSOERy5