Расследование авиакатастрофы под Чугуевым вышло на финальную стадию. Выдвинуты первые подозрения, причастным к катастрофе.

Об этом рапортует ГБР.

30 апреля следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере , сообщили о подозрении новым лицам, причастным к трагичным событиям, а именно:

заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа;

заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.

Они подозреваются в нарушении правил подготовки и проведении полетов и в халатном отношении к военной службе.

Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе депутату областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Сейчас указанным лицам вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом дополнительно собранных доказательств также сообщается об изменениях ранее сообщенных подозрений лицам, которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям, а именно:

командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

бывшему командиру воинской части А4104;

бывшему руководителю управления полетами на аэродроме «Чугуев».

В начале мая 2021 уже планируется завершение досудебного расследования указанного уголовного производства, после чего подозреваемым, их защитникам и пострадавшим будут переданы материалы уголовного производства для ознакомления.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.