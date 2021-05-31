В Виннице с 1 июня стоимость проезда в маршрутных такси повысится до 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Винницы.

Среди причин подорожания называют подорожание почти всех составляющих, а также значительное падение пассажиропотока (на 62,1%), которое возникло в результате введения карантинных ограничений из-за эпидемии COVID-19. При этом перевозчики обещают сохранить социальные обязательства и продолжать осуществлять бесплатные перевозки некоторых льготных категорий населения, а школьников до 6 класса во время обучения — за пол цены.

Уже несколько месяцев маршрутные перевозчики Винницы поднимают вопрос перед городскими властями относительно пересмотра тарифа на проезд в маршрутных такси. В феврале они подали ходатайство вместе с расчетами по повышению стоимости проезда в маршрутках до 12 гривен за поездку.

Процедура пересмотра тарифа на проезд в маршрутных такси началась более месяца назад.

«19 марта департамент экономики и инвестиций городского совета подготовил и обнародовал в соответствии с требованиями законодательства проект решения исполкома городского совета, который является регуляторным актом. Винничане имели возможность в течение месяца присоединиться к обсуждению и прислать свои предложения или замечания. Обсуждение регуляторного акта продолжалось до 19 апреля. По истечении срока получения замечаний и предложений, по результатам их рассмотрения, данный проект решения был вынесен на рассмотрение исполнительного комитета городского совета», — рассказали в горсовете.

Следовательно, с 1 июня на территории Винницы тариф на проезд в маршрутных такси установлен в размере 10 гривен. Также утвержден тариф 12 гривен за одну поездку на перевозку пассажиров в присоединенных к Виннице громадах (маршруты № 30А и № 30Б) и на ночном маршруте № 25Н (перевозит пассажиров с 22:00 до 6:00). При этом перевозчиков обязали установить валидаторы для безналичной оплаты за проезд.

Напомним, с 1 июня в Николаеве повышаются цены на проезд в маршрутках, автобусах и электротранспорте.