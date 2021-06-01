В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования — это будет образование раннего развития.
Об этом в программе «Официальный разговор» телеканала «Дом» заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
— Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека, — сказал глава Сергей Шкарлет.
Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где «мы взращиваем не просто ребенка».
— Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития, — подчеркнул Сергей Шкарлет.
Напомним, в Украине за год карантина уровень образования упал на 8%. Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что это не критично.
|
Вчора – по 5. Сьогодні – по 7. Але різниці – ніякої…Станислав Мартиросов
|
Журналісти назвали актуальні проблеми свободи слова в Миколаєві: цензура, перешкоджання та знецінення інформаціїКатерина Середа
В Украине на законодательном уровне полностью переформатируют процесс дошкольного образования — это будет образование раннего развития.
Об этом в программе «Официальный разговор» телеканала «Дом» заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
— Прежде всего, сегодня нарабатывается закон о дошкольном образовании, потому что мы его уже рассматриваем не как дошкольное, а как образование стадии раннего развития человека, — сказал глава Сергей Шкарлет.
Он отметил, что это также укладывается в концепцию развития Президентского университета, где «мы взращиваем не просто ребенка».
— Ребенок перестает быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования на законодательном уровне. Переформатируем его в образование раннего развития, — подчеркнул Сергей Шкарлет.
Напомним, в Украине за год карантина уровень образования упал на 8%. Министр образования Украины Сергей Шкарлет считает, что это не критично.