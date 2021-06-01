Во вторник, 1 июня, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Во вторник, 1 июня 2021 года, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и украинскому языку и литературе. На тест по украинскому языку и литературе зарегистрировались 250 681 человек, тестирование по украинскому языку выбрали 126 401 человек. Для участников ВНО по украинскому языку и литературе создана 16 891 аудитория в 1 070 пунктах тестирования, по украинскому языку — 8 472 аудитории в 599 пунктах ВНО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что допуск участников в пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в течение которого участнику ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии: оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания; паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в Сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно распечатали с информационной страницы.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования. Образец заявления и перечень документов, которые необходимо предоставить, можно найти на сайте Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Напомним, языкойо омбудсмен Тарас Креминь считает, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе несет риски для развития украинского языка.