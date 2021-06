Очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon в четверг стартует к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Через примерно 12 минут после старта «грузовик» отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня.

Это уже второй полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.

Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в 303 км от космодрома в Атлантике.

Запуск должен стать 22-м по счету для «грузовиков» Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

«Грузовик» доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по декабрь 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Ранее стало известно, что компания Илона Маска SpaceX ведет строительство своих первых двух плавучих космодромов на основе приобретенных буровых установок и планирует запустить их в эксплуатацию в 2022 году.