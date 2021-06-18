За прошедшие сутки, 17 июня, в Украине зафиксировано 967 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 32 детей и 6 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За прошедшие сутки от последствий коронавирусной болезни умерли 50 человек, выздоровели — 2312. Также госпитализировали 585 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР — 25 888, ИФА — 9342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 15 969.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 2 228 192 человек.

Напомним, в Индонезии растет заболеваемость коронавирусом и распространение новых вариаций этой болезни. Во Всемирной организации здравоохранения подозревают, что именно эта страна может стать новым эпицентром распространения COVID-19.



