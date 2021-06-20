Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поздравил врачей Украины с их профессиональным праздником.

Об этом сообщается на официальном сайте партии.

— Каждый из нас знает, кем для нас, особенно за последние два года, стали «люди в белых халатах». Они спасали жизни, рискуя своей. Усталым голосом, с красными от недосыпания глазами, после круглосуточных дежурств просили нас беречься. Переживали, когда беда оказывалось сильнее. Радовались, когда вырывали наши жизни из цепких лап смертельной беды, — написал Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что в борьбе за людей и здоровье «медики продолжают ежедневно совершать человеческий и профессиональный подвиг на своих рабочих местах».

— Помните об этом. Спасибо искренне и от всего сердца. Да хранит вас судьба, — добавил Арсений Яценюк.

Напомним, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко также поздравил медицинских работников.