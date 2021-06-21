За прошедший выходной день, 20 июня, в Украине выявили 323 новых случая заражения COVID-19. Львиная часть из них пришлась на столицу.

Об этом информирует пресс-служба Минздрава.

В антилидеры по зараженным вышли Николаевская (26), Львовская (23), Запорожская (22) и Днепропетровская (22) области. Больше всего случаев в Киеве (95).

Летальных исходов — 16. Выздоровели 677 пациентов.

Из-за осложнений протекания болезни было принято решение о госпитализации 735 человек.

За сутки успели сделать 14 098 тестов для выявления коронавирусной болезни. Методом ПЦР — 8943, ИФА — 1147, экспресс-тестами — 4008.

Напомним, за 18 июня, зафиксировали 852 новых случая заболевания коронавирусом. Больше всего из них в Киеве.