Накануне решающего матча третьего турника Евро-2020 между сборными Украины и Австрии в столице Румынии болельщики обоих стран спели кричалку про президента РФ Владимира Путина.

Видеоролик опубликован в Instagram Zoryalondonsk.

Известный хит в унисон пели как украинские фанаты, так и австрийские болельщики, которые смогли выучить слова цепляющей кричалки.

Также в Бухаресте отыграли и национальную песню «Червона рута».

Напомним, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не пускать на матчи украинских фанатов, которые по время игры с Северной Македонией скандировали «Путин – х#йло», чем оскорбили президента России Владимира Путина.