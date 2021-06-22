За минувшие сутки, 21 июня, в Украине подтвердили 296 случаев коронавируса. В частности, заболели 22 ребенка и 2 медработников. В антилидерах и Николаевская область.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Госпитализировали 318 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло 21 пациент.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Осуществлено тестирований за сутки: методом ПЦР - 11 881 человек, ИФА - 1448, экспресс-тестами - 4100.

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 230 142 человек, при этом выздоровели - 2 152 969 человек и умерли - 52 053.

Напомним, в Китае граждане получили более миллиарда доз вакцины против коронавируса, таким образом на страну приходится треть всех Covid-прививок в мире.