С начала текущих суток, 22 июня, российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, без потерь.

В частности, зафиксировано 14 обстрелов, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Вблизи Золотого-4 наемники совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Марьинки зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Также, недалеко Красногоровки наемники открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Гнутово противник осуществлял обстрелы из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У н.п. Пески дважды обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Майорска наемники осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Золотого-4 противник обстреливал украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. В районе н.п. Железное и Луганское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Напомним, Украинская разведка зафиксировала, что Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства. Россияне усиливают боевые возможности своих оккупационных сил на Донбассе.