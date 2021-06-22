Популярный украинский блогер в TikTok на камеру подарил ребенку смартфон, а потом убеждал девочку и мать, что это «ничего не стоящий реквизит», и отобрал гаджет. В Сети появилось видео инцидента, который запечатлели очевидцы.

Парень записал на видео в прямом эфире, как дарит девочке на улице iPhone, однако после окончания записи решил отобрать подарок. Более того, блогер предлагал компенсацию в сумме 2000 гривен.

Когда мать и девочка не приняли «его предложение», блогер начал убеждать их, что это розыгрыш и «реквизит» нужно вернуть обратно.

— Увидела в Тик Ток видео, как блогер дарит маленькой девочке на улице телефон на камеру, а потом заканчивается съемка, он выхватывает его с рук ребенка и матерится на ее маму. Просто представьте шок ребенка! Так жаль девочку! У Александра Волошина просто нет совести и ничего святого, просто как так можно поступать, еще и с ребенком, я в шоке! — рассказали очевидцы инцидента.

В результате парень просто вырвал смартфон из рук ребенка.

— Моя дочь постоянно его смотрит в TikTok, рассказывает истории всем друзьям, и тут он подошел к нам на улице. Вы представляете, насколько она была рада видеть вживую своего кумира? Он подарил подарок - айфон! Просто представьте шок и разочарование моего ребенка! У человека просто нет совести и ничего святого, — прокомментировала мама расстроенной девочки.

Telegram-канал КievMap сообщает, что на данный момент TikTok блогера заблокирован, однако неизвестно по какой именно причине.

Также в Сети пишут, что речь идет о харьковском блогере Александре Волошине, у которого якобы более миллиона подписчиков.

Ранее назвавший Рамзана Кадырова «шайтаном» блогер из Тульской области извинился перед главой Чеченской республики и удалил свой аккаунт.