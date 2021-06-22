На десятый день после сложной операции по пересадке сердца во Львовской областной больнице скончался 44-летний пациент.

Сообщение о кончине появилось на официальной странице больницы в Facebook.

Несмотря на пересаженное сердце, у мужчин был целый ряд сопутствующих заболеваний, которые не позволили ему поправиться.

— Этот пост о самом трудном — потере пациента! Девять суток непрерывной борьбы пациента с болезнью. Трансплантация, тяжелая легочная гипертензия, отсроченное закрытия грудной клетки, ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация, механическая поддержка сердца), ГДФ (заместительная почечная терапия), правожелудочковая дисфункция. К сожалению, наш трансплантированный пациент сердца умер, — сообщили в медучреждении.

Операцию по трансплантации сердца 44-летнему мужчине провели 9 июня силами областных медиков без помощи опытных столичных хирургов. При этом пациент имел легочную гипертензию, врачи специально пересаживали орган по специальной методике, которая снижала шанс отторжения сердца.

Напомним, годом ранее 4 июля в городской клинической больнице скорой медицинской помощи Львова впервые провели три операции по трансплантации сердца и двух почек. Это первые такие операции по пересадке органов во Львове.