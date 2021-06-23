Правоохранители разыскивают 22-летнего Александра Жовнерко, который пропал в мае.

Об этом написала Анна Михайленко на своей странице в Facebook.

В мае 2021 года Александр Жовнерко приехал на заработки на зону отдыха в Коблево. 26 мая, около 23:00 парень вышел с места работы «Гамма-Люкс» и до настоящего времени не вернулся. Сейчас о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 22-25 лет. Был одет по сезону.

Правоохранители просят граждан, которые могут помочь установить местонахождение парня или предоставить любую другую полезную информацию, сообщить ее в отделение полиции по следующим номерам телефонов: 066-350-42-80, 063 277 0598 или 066-100-85-43, 093-29-09-385, или 102.

Ранее в Николаеве полиция разыскивала 3-х летнюю Ангелину Леванчук, которая пропала на улице Новобугской. Позже девочку нашли живой и невредимой.