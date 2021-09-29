В Николаеве приступили к созданию нового туристического портала «Mykolaivtravel.ua», на котором каждый пользователь сможет найти всю необходимую информацию для комфортного туризма: маршруты, достопримечательности, различные заведения и отели.

Об этом на пресс-конференции во вторник, 28 сентября, рассказали заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов, глава правления общественной организации «Центр креативного предпринимательства» Ирина Врублевская и руководитель проекта Виктор Сикаленко, сообщает TPK MAPT.

Так, Николаевская облгосадминистрация подписала меморандум о сотрудничестве, который предусматривает создание туристического портала с применением технологии civic tech. Проект финансирует фонд «Восточная Европа», который направляет на это грант в размере 450 тысяч гривен, «Дія.Бізнес.Миколаїв» и программа «Прямуємо разом». Из бюджета Николаевской области на проект выделят 50 тысяч гривен.

— Платформа будет включать в себя разные категории: семья, студенты, бизнес. Выбрав одну из категорий, вы сможете просчитать себе бюджет вашей туристической поездки и определить для посещения именно те места, которые будут интересны именно вам. Это будет очень удобно для разных целевых аудиторий нашего проекта, — рассказал Виктор Сикаленко.

Перед запуском платформы ее будут оценивать три фокус-группы, которые будут организованы с общественным сектором, с органами местного самоуправления и государственными институтами, чтобы услышать все заинтересованные стороны и учесть все предложения. 30 сентября пройдет заседание фокус-группы с участием представителей туристического бизнеса Николаевской области.

Новый сайт планируют запустить перед началом туристического сезона в 2022 году. До 1 октября проходят торги по выпору провайдера.

Ранее заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.

Кроме того, депутаты Николаевского областного совета, члены постоянной комиссии по вопросам экологии и туризма раскритиковали разработанную управлением молодежи и спорта ОГА программу развития туризма, по которой планируется потратить деньги бюджета на финансирование фестивалей и рекламу, а не создание качественной инфраструктуры для туристов в регионе.

В свою очередь глава общественной организации «Сила села», депутат Вознесенского райсовета Александр Максименко считает, что руководство области не уделяет внимание развитию туристической отрасли в регионе. В 2016 году был разработан и утвержден туристический бренд региона – «Миколаївщина туристична», активно работал совет по вопросам туризма и деятельности курортов при Николаевской облгосадминистрации. Однако, управление, которое возглавлял Александр Максименко, было ликвидировано в 2017 году при главе Николаевской ОГА Алексее Савченко. Вместо этого было создано объединенное управление по вопросам молодежи и спорта, в функции которого включены также вопросы туризма.

Напомним, за 2020 год сумма поступлений в местные бюджеты от уплаты туристического сбора достигла 130,6 миллиона гривен. Николаевская область замкнула десятку лидеров по Украине, где туристический сбор составил 4 648, 61 тысячу гривен.