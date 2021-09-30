Николаевцы пожаловались на заросшую клумбу по улице Соборная, 13, которую не могут привести в порядок уже месяц. Жители дома неоднократно обращались в администрацию Центрального района, но безрезультатно.

Жалобу в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовал экс-директор коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» Юрий Мостовой.

По его словам, в начале сентября жители дома обращались с просьбой привести в порядок клумбу, которая была внесена в перечень объектов рекреации и за ее состояние отвечает администрация Центрального района.

–– В 2016 году клумба была внесена в перечень объектов рекреации, на которые ежегодно выделяются бюджетные средства для ухода и содержания в надлежащем порядке. В период 2016-2020 года эти работы выполнялись в полном объёме, на клумбе высаживались культурные растения, их поливали и обрабатывали. В текущем году клумба заброшена и заросла сорняками, и это центр города! На неоднократные письменные и устные обращения жильцов дома в администрацию Центрального района, получены глупые отписки», –– отметил Юрий Мостовой.

Спустя почти месяц, клумба находится в том же состоянии.

–– До настоящего времени на объекте никто не появлялся. У меня вопрос: исполнитель ждет прихода зимы и надеется, что сорняки на клумбе сами замерзнут и засохнут, или администрация Центрального района, в лице ответственного за благоустройство в районе Касьянова А.В., усиленно ищет, куда делись средства на содержание этого объекты в 2021 году, или администрации глубоко плевать на обращения граждан, –– написал Юрий Мостовой.

В комментариях к посту представители Службы оперативного реагирования сообщили, что «обращение в работе».

Ранее сообщалось, что администрация Центрального района Николаева собирается заключить договор на капитальный ремонт двора по Чкалова, 110а, где год назад был сделан ямочный ремонт.

Напомним, что глава Администрации Центрального района Николаева Александр Береза, комментируя образовывающиеся в центре города мусорные свалки, отметил, что это проблема культуры горожан.

Ранее сообщалось, что николаевцы жалуются на кучи мусора в центре города.