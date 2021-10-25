Житель Николаева рассказал, что его родственнице, заболевшей коронавирусом, несколько часов не могли найти койку для госпитализации, после чего вернули обратно.

Об этом написало издание Delo.ua.

По словам мужчины, его бабушку отказались брать во всех медучреждениях города под предлогом нехватки мест.

— Бабушка заболела коронавирусом. Вызвали «скорую» в 14:00, там сказали — у нас очередь, придется ждать не меньше четырех часов. В итоге бригада приехала в 19:30. Объехали в «скорой» все больницы. Мест нет, нигде не взяли, в итоге нас вернули обратно домой, — пересказал сложившуюся ситуацию горожанин.

При этом, согласно официальной статистике, в николаевских больницах первой и второй волны для лечения больных коронавирусом остаются свободные кровати, а уровень загруженности в ряде медучреждений не превышает 80%.

Как сообщалось, за сутки, 25 октября, в пункте вакцинации от COVID-19 на железнодорожном вокзале «Николаев» привили только 4 человек.