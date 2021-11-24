Николаевцев приглашают посетить мероприятия в рамках акции «16 дней против насилия», которая проводится по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа».

Тематические мероприятия состоятся с 26 ноября по 3 декабря на территории городского пространства *8 ПРИЧАЛ по адресу Варваровский спуск, 5А.

«Дело в том 2.0» Николаев — это социальная инициатива, в рамках которой проходит выставка и онлайн видео-кампания, где представлены 16 предметов, связанных с реальными случаями домашнего насилия.

Открытие выставки запланировано на 26 ноября, в 16:00. График работы: с 15:00 до 19:00 в будние дни, с 12:00 до 19:00 — по выходным.

По информации пресс-службы Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа».