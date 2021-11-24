В детском городке «Сказка» в Николаеве, вблизи «веревочного парка», «Николаевгаз» установил новый газорегулирующий пункт шкафного типа.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

— Благодаря профессионализму работников службы эксплуатации Николаева удалось выполнить объемную и кропотливую работу по переподключению объектов газораспределительной системы для осуществления замены ШГРП без прекращения газоснабжения 10 тысячам бытовых потребителей и 15 коммунально-бытовым объектам, — сказано в сообщении.

Специалисты «Николаевгаза» также заменили часть газопровода, подвергшегося коррозии, установили новые краны.

— Теперь, посещая сказочный городок со своими детьми в самом сердце города, николаевцы могут увидеть новый объект, отвечающий за постоянную и безопасную доставку газа в дома горожан, — сообщили в пресс-службе «Николаевгаза».

Напомним, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.