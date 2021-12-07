Курсанту Вячеславу Золочевскому, который пережил падение самолета под Чугуевом, передали документы на владение квартиры. Выполнение обещаний заняло год.
Об этом пишет 24 канал.
Президент Владимир Зеленский поручился помочь с жильем вскоре после трагедии, которая случилась 25 сентября 2020 года.
По данным издания, ключи от квартиры парню вручили на конфиденциальной встрече с представителями ОП. Однако сам Золочевский факт получения квартиры пока не подтверждал.
В конце октября курсант в открытом обращении к президенту напомнил, что его обещание рискует остаться неисполненным в течении года. Выживший при крушении добавил, что уже встречался с городским головой Игорем Тереховым, но тот проигнорировал запрос о помощи.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
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Курсанту Вячеславу Золочевскому, который пережил падение самолета под Чугуевом, передали документы на владение квартиры. Выполнение обещаний заняло год.
Об этом пишет 24 канал.
Президент Владимир Зеленский поручился помочь с жильем вскоре после трагедии, которая случилась 25 сентября 2020 года.
По данным издания, ключи от квартиры парню вручили на конфиденциальной встрече с представителями ОП. Однако сам Золочевский факт получения квартиры пока не подтверждал.
В конце октября курсант в открытом обращении к президенту напомнил, что его обещание рискует остаться неисполненным в течении года. Выживший при крушении добавил, что уже встречался с городским головой Игорем Тереховым, но тот проигнорировал запрос о помощи.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолет.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.