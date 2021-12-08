Исполком Николаевского горсовета разрешил проводить повторные захоронения в нескольких секторах городского кладбища в Ингульском районе.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 8 декабря, пишут НикВести.

Директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак рассказал, что в секторах 116А, 117 городского кладбища в Ингульском районе закончился кладбищенский период (срок полной минерализации трупов) — 20 лет после закрытия кладбища для захоронения.

Он отметил, что глобально проблему с нехваткой мест на кладбищах в Николаеве данное предложение не решит, однако немного ее облегчит.

Напомним, жители микрорайона Матвеевка предложили вместо расширения территории кладбища под Николаевом построить крематорий.

Напомним, в феврале 2021 года инициативная группа жителей микрорайона Матвеевка выступила против расширения кладбища под Николаевом.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти. При этом городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.

Кроме этого, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким считает, что на границе с Херсонской областью нужно построить крематорий.