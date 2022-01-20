Сотрудников Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний, которые саботируют работу, необходимо уволить. В Николаевской ОГА готовы помочь найти новых работников.

Об этом заявил заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров во время брифинга в четверг, 20 января.

Недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская рассказала, что главный бухгалтер и экономист делают все, чтобы сорвать выплату зарплат медикам.

— Какая сейчас основная задача? Все следят за тем, как будет выплачена заработная плата. Медики, приходя ко мне на пятиминутку, спрашивают: «А зарплата будет?». Это сейчас основная задача и направление, в котором я работаю. Люди должны вовремя получить свою зарплату. Сложность заключается в следующем, люди, которые непосредственно ответственны за выплату заработной платы (саботируют работу. — прим.), — рассказала она.

В свою очередь Юрий Гранатуров призвал руководительницу «инфекционки» уволить этих работников.

— Надеюсь, что у вас хватит воли и здравого смысла уволить людей, которые не выполняют свои функциональные обязанности и грубо их нарушают. Пусть потом разбираются. Вакансии заполнить. Мы поможем вам с центром занятости, там достаточное количество бухгалтеров, — обратился он к Ярославе Студзинской.

Также Юрий Гранатуров отметил, что в любом случае медикам заработная плата будет выплачена.

— Если там не хватает авторитета исполняющей обязанности главного врача, над которой там, я считаю, издеваются, то есть областная государственная администрация, есть областное управление здравоохранения. Уж мы найдем способ, как все сделать таким образом, чтобы все было законно и в полном объеме, — подчеркнул заместитель главы ОГА.

Ранее сообщалось, что суд запретил Николаевскому областному совету проводить конкурс на должность директора областного центра лечения инфекционных заболеваний.

Ранее в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» на два месяца была назначена новая исполняющая объязанности директора Ярослава Студзинская. она пока не определилась, будет ли участвовать в конкурсе, чтобы занять место главврача на постоянной основе.

Адвокат экс-директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Владимир Тимошин объяснил, почему назначение новой и.о. главврача противоречит закону, и на какие нарушения пошли чиновники ОГА и облсовета. Владимир Тимошин напомнил, что предлагал представителям областной власти урегулировать вопрос цивилизованно и мирно, однако, по его словам, вторая сторона конфликта на переговоры не пошла.

В свою очередь, в Николаевской ОГА заявили, что исполняющая обязанности руководителя КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярослава Студзинская была назначена законно — на основании положений решения областного совета и постановления Кабмина.

Ранее комиссия управления здравоохранения Николаевской ОГА рекомендовала руководству КНП «Николаевский областной Центр лечения инфекционных болезней» привлечь к дисциплинарной ответственности некоторых работников предприятия и по фактам выявленных нарушений направить обращение в компетентные органы.

В среду, 5 января, недавно назначенная исполняющая обязанности директора Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Ярослава Студзинская пришла с адвокатом в больницу, однако сотрудники больницы попытались их выгнать. Позже Ярославе Студзинской и ее адвокату все же удалось пройти в кабинет директора в сопровождении правоохранителей, которые силой оттеснили сотрудников больницы.

Также сообщалось, что в своем видеообращении она попыталась убедить коллектив больницы в том, что с ее приходом для них ничего не изменится.

Как известно, на сессии областного совета 21 декабря депутаты уволили главврача николаевской «инфекционки» Светлану Фёдорову. В этот же день её исключенили из состава фракции «Наш край» в областном совете.

Коллектив КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» подготовил обращение в Верховную Раду, Кабинет Министров, Офис Президента и Минздрав с требованием вернуть должность главврача Светдане Федоровой.