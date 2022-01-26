В Николаеве внесли изменения в маршрут общественного транспорта №20.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета в среду, 26 января.

Было предложено маршрут сделать длиннее. По измененному маршруту протяженностью в 16 километров транспорт будет ходить до супермаркета «Таврия» (проспект Богоявленский, 234В) в Корабельном районе.

— Маршрут будет удлинён, цена останется без изменения. Будет обеспечена перевозка до микрорайона Широкая Балка, — подчеркнул начальник управления транспортного комплекса горсовета Дмитрий Попов.

Напомним,что в городе Первомайск Николаевской области оптимизировали сеть маршрутных автобусов, сократив ее с 42 до 26 маршрутов. Помимо городских маршрутов, жители Первомайска пользуются еще 5 пригородными.