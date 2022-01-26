Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что вскоре жителям частного сектора начнут выставлять счета за ТБО даже без договоров на его вывоз.

Об этом он заявил на заседании исполкома в среду, 26 января.

Мэр города напомнил, что в Николаеве был проведен конкурс на вывоз ТБО. С 1 февраля жители Центрального район за услуги вывоза ТБО будут платить не предприятию «Валан», а КП «Николаевкоммунтранс».

Также он подчеркнул, что необходимо активизировать работу в частном секторе всех районов, где часть жителей не платят за вывод мусора, а «как кукушки» подбрасывают его соседям.

— Что делают люди, которые не оплачивают вывоз мусора? Они, как кукушки, подбрасывают свой мусор под окна соседям. Некоторые, более разумные хомо сапиенсы, они кладут в машину мусор и по пути на работу или ребенка в школу выбрасывают мусор в ближайший мусорники многоквартирных домов. Но наступают новые времена, — заявил Александр Сенкевич.

Он подчеркнул, что президентом Украины в прошлом году был подписан Закон о публичных договорах. Это означает, если вы получаете услугу, но не имеете договора на это, фактически вы должны ее оплатить.

— Это означает, что мы на основе прописанных людей и адресного нашего реестра будем всем этим людям по этим адресам выставлять нашим перевозчиком счета за вывоз ТБО с расчетом по количеству прописанных людей по нормам. Вот такие дела. Чтобы потом никто не переживал, откуда же появились счета. Таким образом мы планируем компенсировать финансовые затраты городского бюджета на ликвидацию стихийных свалок и всего того, что создается негодяями, которые хотят пользоваться услугами города и не платить за них, — рассказал городской голова.

Ранее сообщалось, что в Николаеве с 1 февраля 2022 года повысятся тарифы на вывоз бытовых отходов.