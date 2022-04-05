Португальские журналисты, побывавшие в Николаеве, пришли к выводу, что российская армия натворит еще много военных преступлений по типу бучанской резни, если ее не остановить.

Об этом пишет издание TSF.

Репортер отмечает, что ракетный удар России по Николаевской ОГА и непрекащающиеся обстрелы жилых кварталов, в результате которых гибнут десятки людей, явно свидетельствуют о том, что российский генералитет пойдет на любые военные преступления.

— Жизнь в городе кажется нормальной лмшь на первый взгляд: открытые магазины, уличные торговцы. Однако есть и разбитые окна, машины, изрешеченные осколками. И здание Николаевской облгосадминистрации с пробоиной насквозь. И этот пункт сам по себе четко маркирует намерения РФ в этом городе. Но, кажется, ничто не останавливает его жителей, — пишет португалец.

Местные рассказали ему, что не планируют уезжать из города даже в случае подрыва двух основных мостов.

— В этом городе царит атмосфера непобедимости, в которой жизнь бросает вызов ежедневным атакам с одной уверенностью: не сдаваться Здесь людей на улицах и открытых магазинах гораздо больше, чем в Одессе, где еще не было жертв и где обстрелы только дошли до порта, — добавляет репортер.

В TSF заключают, что после бегства россиян с севера Украины, юг наравне с востоком страны остаются местом смертоносных боев.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.