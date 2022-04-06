С 24 февраля в результате обстрелов армии Российской Федерации в Николаеве погибли около 60 мирных жителей, еще примерно 400 были ранены.

Об этом мэр Александр Сенкевич рассказал в интервью НикВести.

Он отметил, что обстрелы города происходят почти каждый день. Россияне хаотично бьют из реактивных систем залпового огня по жилым массивам, где не только нет военной инфраструктуры, но и даже крупных производств.

— Сегодня можно сказать о том, что за время всех обстрелов за время войны в Николаеве погибло около 60 человек, около 400 человек были ранены, есть те, кто тяжело ранен, им сегодня оказывается помощь для того, чтобы они выжили. Обстрелы происходят практически каждый день. Если обстрелы не происходят, то это немного расслабляет жителей, и они больше выходят на улицы, перемещаются… Я видел и женщин с колясками, и просто гуляющих и отдыхающих людей. Я не нагнетаю обстановку и стараюсь быть максимально реалистичным, говоря людям о том, что сегодня находиться на улице небезопасно. Они обстреливают нас не в какое-то определенное время, а обстреливают нас в любое удобное для них время. Вчерашний (4 апреля, — прим.) обстрел в 7 утра и в 16 часов показал о том, что они могут обстреливать в любой момент. Только за 4 апреля в Николаеве погибло 10 человек. Обстрелы производятся хаотично по жилым секторам, спальным районам, где не то, чтобы нет военной инфраструктуры, там даже нет производственных мощностей — никакого колбасного цеха или хлебного магазина. Это объекты социальной инфраструктуры: садики, школы, больницы, женские консультации и так далее. Люди, которые гибнут — это простые мирные жители, мирные николаевцы, — сказал Александр Сенкевич.

Один из микрорайонов Николаева, который РФ обстреляла 4 апреля. В результате атаки погибли больше 10 николаевцев, десятки людей были ранены

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.