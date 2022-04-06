Сегодня Николаев находится в тылу, но в любой момент может стать городом, где будут активные военные действия.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью НикВести.

Городской голова уверен, что в нынешней ситуации николаевцы не должны быть привязанными к своей недвижимости и думать в первую очередь о своей жизни.

— Я думаю, что в первую очередь, всем, у кого есть такая возможность, выехать. Не нужно быть привязанным к своей недвижимости. Потому что недвижимость — это не то, что можно забрать с собой или в случае нападения сохранить. Ракеты летят, попадают в жилые дома, и много домов разрушенных, в том числе и частного сектора. Сегодня у людей задача — выжить, — отметил он.

Мэр напомнил, что все желающие могут покинуть город и уехать в более спокойные регионы Украины или за границу.

— Николаев сегодня, безусловно, город, который находится в тылу. Потому что линия разграничения между российскими войсками находится дальше от Николаева. Но он в любой момент может стать городом, где будут активные военные действия. Слава нашим бойцам из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, ТРО, николаевцы сегодня не ощущают на себе все те ужасы войны, такие, как в Мариуполе и других городах. Но лучше перестраховаться, это весь мой посыл, — уверен городской голова.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.