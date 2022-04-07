Украине, несмотря на ущерб, который наносит война, хватит урожая, чтобы прокормить себя.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC News.

Он напомнил, что посевная началась в 22 областях Украины, при этом в прошлом году на этот момент она началась в 16 областях – из-за погодных условий.

— Мы ожидаем, что будет засеяно на 20% меньше площадей яровых культур. Озимые были засеяны еще с осени, и их больше, чем в прошлом году. Конечно, урожай ожидаем меньшим – по объективным причинам, из-за военных действий, отсутствия техники, людей, которые ушли воевать. Но посевная началась. Как правило, Украина собирает достаточно большой урожай, которого для самой страны хватило бы на 7-8 лет. Мы точно прокормим себя. Вопрос в том, повлечет ли эта агрессия России в Украине продовольственный кризис в мире. Они блокируют порты, они не дают проводить посевную, – сказал Денис Шмыгаль.

Но текущая ситуация, говорит премьер, будет иметь длительное влияние на продовольственную безопасность в мире.

— Мы понимаем, что блокировка и невозможность засеять достаточное количество зерна, которого ожидают другие страны на разных континентах, – это уже не об Украине, это уже о гибридном влиянии на мир из-за продовольственной безопасности, – подчеркнул он.

По словам Дениса Шмыгаля, действия России – уничтожение элеваторов и зернохранилищ – четко направлены на срыв посевной и срыв выполнения экспортных контрактов Украины: «Нашему государству хватает запасов и продовольствия, которое у нас есть. Это четкая тенденция к нанесению поражений тем странам, ожидающим этого зерна».

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.