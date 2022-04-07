В николаевской больнице №5 приняли роды при обстреле. Женщина родила ребенка в подвале медучреждения под звуки взрывов.

Об этом сообщается в сюжете ТРК МАРТ.

Персонал родильного отделения рассказывает, было вечернее время, большинство пациентов уже отдыхали, только одна женщина готовилась к родам и именно в этот момент начался обстрел больницы.

— Обстрел начался около 20:15, мы услышали первую пару взрывов, собрали всех женщин (как беременных, так и уже родивших с детками). Среди них была и женщина, у которой начались роды. Они с мужем планировали партнерские роды, будущий папа был рядом, — отметила Наталья, акушерка.

Хотя первые взрывы были подальше от больницы, страх уже охватил каждого, признаются работники родильного отделения, однако чувство ответственности за свою работу помогло овладеть собой.

Взрыв от снаряда выбил все окна в роддоме, к счастью палаты уже были пусты и никто не пострадал. В подвале для будущей роженицы сумели быстро обустроить родильную комнату из тех вещей и мебели, которые там была под рукой, признается дежурный врач Елена.

— Женщина продолжала рожать, у нее были схватки. Условий особых не было, роды принимали на панцирной кровати, папа помогал. Все время были слышны взрывы, треск стен, звук разбивающихся окон. Одновременно мы занимались спуском других пациентов с остальных отделений нашего корпуса и оказывали первую помощь получившим ранения, — объяснила она.

Благодаря профессионализму и смелости наших медиков роды прошли успешно, с мамой и ребенком все хорошо. Молодая мама с ребенком оставались в подвале до утра, а после их перевезли в другое медучреждение.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.