Ведущая фигура Конференции итальянских епископов Франческо Савино приедет в Одессу, чтобы доставить гуманитарную помощь и добиваться прекращения войны.

Об этом сообщает ресурс Crux.

Священнослужитель, который курирует итальянскую епархию Кассано-аль-Хонио, будет участвовать в «Караване мира» 26-29 июня в Одессу. Это знак солидарности с людьми, которые живут в условиях войны четвертый месяц войны.

Поездка организована организацией #Stopthewarnow, конгломератом 175 различных итальянских ассоциаций, движений и организаций, организующих гуманитарные проекты для Украины. Около сотни человек на 25 автомобилях отправятся на юг Украины, чтобы сделать тему блокады черноморских портов Украины резонансной и добиться от России разрешения на вывоз зерна, «потому что никто не имеет права позволить кому-либо умереть с голоду».

Как сообщалось, блокада портов Николаева и Одессы ускоряет возникновение голода в беднейших странах Африки и Азии.