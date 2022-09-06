По случаю празднования Дня города николаевцев приглашают на историческую авторскую онлайн-экскурсию по Николаеву «Город-герой новейшей истории. От кимерийца к украинцу» с экскурсоводом Анной Червак. Организаторы приглашают всех, и тех, кто остается в городе, и разбросанных по разным городам и странам.

Мероприятие состоится в субботу, 10 сентября, в 16:00 (по Киевскому времени) на платформе Zoom. Участие бесплатно по предварительной регистрации https://bit.ly/mykolaiv233. Организатор события – коммунальное учреждение Николаевского городского совета «Агентство развития Николаева».

«Каждый день Николаев пишет свою героическую историю. Своей борьбой, несокрушимостью, верой, надеждой и большой любовью мы пополняем ее именами и событиями, делающими город крепкой крепостью на защите Украины. Во время экскурсии не только попробуем вас удивить, но познакомить с историей города на волне. Поэтому рады собрать всех в кругу друзей, и тех, кто остался в городе, и тех, кто выехал в безопасное место», - отмечают организаторы.

В эту субботу городу исполняется 233 года, но земля, на которой стоит Николаев, имеет гораздо более широкую историческую ценность и видела смену разных эпох.

Юг Украины всегда был в водовороте событий и имел стратегическое значение. Поэтому мы сейчас говорим об истории, которая сформировала наш менталитет, образ жизни и духовные основы. Это и древние времена – киммерийцы, греки, скифы, древние славяне – они сакральная реконструкция николаевской земли. И «Дикое поле», казацкие приключения южными степями и реками, Иван Мазепа, жизнь-бытие свободных казаков на берегах Южного Буга. А дальше: 1789 – 1917 гг. – времена от основания города до свержения империи, где развенчиваем мифы об отсутствии украинского измерения в Николаеве; 1917 – 1991 гг. – бурные годы национально-освободительной борьбы, советская власть, германская оккупация; 1991 – 24.02.2022 гг. – экономические и политические изменения, революционные процессы; с 24.02.2022 г. – история, которую мы творим именно в этот момент.

Это будет небольшая по времени, но невероятно мощная по содержанию экскурсия по родному городу, знакомство с его жителями, жившими за столетия до нас. Виртуальная прогулка по родным улочкам. Переосмысление исторической ценности Николаева.

Ссылка на событие в Facebook: https://www.facebook.com/events/445497730943309