|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|+21 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца
|19:31
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
Министерство социальной политики при предоставлении субсидии на отопительный сезон будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека.
Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виталий Музыченко в эфире телемарафона, передает «Общественное».
— Где бы ни находился человек, он использует каналы связи (центры предоставления административных услуг, территориальные общины, электронные кабинеты, «Действие») и обращается по вопросу решения своих определенных проблем, в частности, по назначению субсидий, — отметил он.
Следовательно, эти документы будут поступать на проработку не в, условно, Херсон или Бердянск, где человек проживает, а в очередь по всей Украине. Специалисты, которые в этот момент будут свободны, смогут их проработать.
Пока новый алгоритм прорабатывают в министерстве. В нем планируется расширение возможностей обращений для назначения субсидии.
— В текущий отопительный период планируем входить с базовыми стандартными условиями и критериями, которые есть сегодня. Мы их несколько адаптируем с учетом того, что большое количество граждан уехало за границу и временно сменило место своего проживания, — отметил Музыченко.
В частности, условия адаптируют под неучет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась на определенных территориях в период действия военного положения. Это позволит людям получить определенную субсидию.
Чиновник добавил, что ситуация осложняется тем, что большое количество людей потеряло работу. Для данной категории населения также предусмотрены льготы.
— Мы также инициируем изменения, которые позволят утратившему работу человеку, который учитывался в центре занятости как безработный, который осуществляет активный поиск работы, получать соответствующую субсидию с учетом того дохода, который он получает прямо сейчас — пособие по безработице, — подытожил замминистра..
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.
Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.
Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской , Харьковской и Запорожской областей.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
Министерство социальной политики при предоставлении субсидии на отопительный сезон будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека.
Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виталий Музыченко в эфире телемарафона, передает «Общественное».
— Где бы ни находился человек, он использует каналы связи (центры предоставления административных услуг, территориальные общины, электронные кабинеты, «Действие») и обращается по вопросу решения своих определенных проблем, в частности, по назначению субсидий, — отметил он.
Следовательно, эти документы будут поступать на проработку не в, условно, Херсон или Бердянск, где человек проживает, а в очередь по всей Украине. Специалисты, которые в этот момент будут свободны, смогут их проработать.
Пока новый алгоритм прорабатывают в министерстве. В нем планируется расширение возможностей обращений для назначения субсидии.
— В текущий отопительный период планируем входить с базовыми стандартными условиями и критериями, которые есть сегодня. Мы их несколько адаптируем с учетом того, что большое количество граждан уехало за границу и временно сменило место своего проживания, — отметил Музыченко.
В частности, условия адаптируют под неучет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась на определенных территориях в период действия военного положения. Это позволит людям получить определенную субсидию.
Чиновник добавил, что ситуация осложняется тем, что большое количество людей потеряло работу. Для данной категории населения также предусмотрены льготы.
— Мы также инициируем изменения, которые позволят утратившему работу человеку, который учитывался в центре занятости как безработный, который осуществляет активный поиск работы, получать соответствующую субсидию с учетом того дохода, который он получает прямо сейчас — пособие по безработице, — подытожил замминистра..
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.
Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.
Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской , Харьковской и Запорожской областей.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга