Министерство социальной политики при предоставлении субсидии на отопительный сезон будет применять экстерриториальный принцип, не предусматривающий «привязки» к месту жительства человека.

Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виталий Музыченко в эфире телемарафона, передает «Общественное».

— Где бы ни находился человек, он использует каналы связи (центры предоставления административных услуг, территориальные общины, электронные кабинеты, «Действие») и обращается по вопросу решения своих определенных проблем, в частности, по назначению субсидий, — отметил он.

Следовательно, эти документы будут поступать на проработку не в, условно, Херсон или Бердянск, где человек проживает, а в очередь по всей Украине. Специалисты, которые в этот момент будут свободны, смогут их проработать.

Пока новый алгоритм прорабатывают в министерстве. В нем планируется расширение возможностей обращений для назначения субсидии.

— В текущий отопительный период планируем входить с базовыми стандартными условиями и критериями, которые есть сегодня. Мы их несколько адаптируем с учетом того, что большое количество граждан уехало за границу и временно сменило место своего проживания, — отметил Музыченко.

В частности, условия адаптируют под неучет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась на определенных территориях в период действия военного положения. Это позволит людям получить определенную субсидию.

Чиновник добавил, что ситуация осложняется тем, что большое количество людей потеряло работу. Для данной категории населения также предусмотрены льготы.

— Мы также инициируем изменения, которые позволят утратившему работу человеку, который учитывался в центре занятости как безработный, который осуществляет активный поиск работы, получать соответствующую субсидию с учетом того дохода, который он получает прямо сейчас — пособие по безработице, — подытожил замминистра..

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской , Харьковской и Запорожской областей.