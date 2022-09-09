Благотворительная организация World Central Kitchen продолжит передавать продовольствие перемещенным лицам в Николаеве и в осенне-зимний период.

Об этом рассказала представительница WCK Алиса Липтуга.

В международной гуманитарной инициативе подчеркнули, что с доставкой продовольствия сейчас нет проблем.

— Мы не боимся ехать в Николаев. И это наши водители, наши волонтеры, пищевые бойцы, мы их так называем, – сказала работница World Central Kitchen.

Глава организации добавил, что они позаботятся о людях в зиму.

— Мы будем с теми людьми, которые за неимением электричества и тепла будут нуждаться в помощи таких организаций, как World Central Kitchen, — пообещал Хосе Андрес.

Напомним, звездный шеф-повар и друг Байдена приехал в Николаев помогать людям из-за войны.